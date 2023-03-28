Тайрон Лю: «С декабря потерял семь членов семьи, но не был ни на одних похоронах»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю признался, что за последние несколько месяцев пропустил семь похорон ради того, чтобы команда сохраняла шансы на выход в плей-офф.

«С декабря я потерял семь членов семьи из Мексики. Но мы проиграли шесть матчей подряд, поэтому я не мог бросить команду.

Я понимал, что должен быть рядом с семьей, это было тяжелое время для моей семьи, они хотели, чтобы я был с ними, но я не был ни на одних похоронах, потому что мы проиграли пять матчей подряд.

Я мог выбрать легкий путь и сказать, что поеду домой на неделю, но я не позволил себе так поступить. Порой я слишком много отдаю этой игре. Семья и реальная жизнь очень важны, но я устроен по-другому. Если бы мы выиграли пять раз подряд, я был бы дома как минимум на трех похоронах», – рассказал Лю.

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1 комментарий

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Mikael Rikhard
думаю речь про город Мексико, а не страну
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