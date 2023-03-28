Норман Пауэлл близок к возвращению в строй

Теги травмы Клипперс НБА Норман Пауэлл Баскетбол

Легкий форвард «Клипперс» Норман Пауэлл близок к возвращению в строй.

Пауэлл должен принять участие в выездном турне «Клипперс», которое стартует в четверг в Мемфисе.

Норман выбыл из строя в начале марта, когда получил травму левого плеча в игре с «Уорриорз». Он пропустил уже 11 матчей.

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