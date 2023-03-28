«Клипперс» решили перевести Батюма в старт вместо Морриса до конца сезона

Теги Клипперс НБА Николя Батюм Маркус Моррис Роберт Ковингтон Баскетбол

«Клипперс» планируют внести изменения в стартовую пятерку.

По информации обозревателя Clutch Points Томера Азарли, калифорнийцы намерены перевести Николя Батюма в основу вместо Маркуса Морриса до конца сезона-22/23.

Моррис принял участие в 65 матчах сезона, каждый из которых начинал в старте, набирая 11,2 очка, 4,0 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру. В последние месяцы у форварда наметился спад. После перерыва на Матч звезд Маркус реализует лишь 39,7% с игры и 23,5% из-за дуги.

Батюм вышел в основной пятерке во встрече с «Чикаго» (124:112), набрав 24 очка, 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата. Моррис пропустил игру из-за болезни.

Роберт Ковингтон, как ожидается, займет место француза в качестве резервного форварда, а также центрового в маленькой пятерке.

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5 комментариев

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LilAnswer
Наконец-то Лю прозрел. Кто следит за Клипперс понимает, что перевести Морриса в резерв нужно было уже в Январе/Феврале. Моррис очень плох в этом сезоне, такое чувство что играет с травмой.
Ковингтон слишком хороший игрок, чтобы мариновать его в запасе.
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Адильхан Абдусаламов
Морриса можно на мороз выставить,Ковингтон явно лучше
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frenemy
Наконец-то))
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Теннисный абсолют
Эффект Батюма - 24 очка
Моррис в плове еще свое покажет
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711M
верное решение, на реддите уже мемы рисуют, как лю и моррис в десна целуются, как будто тренер ему денег должен
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