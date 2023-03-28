« » планируют внести изменения в стартовую пятерку.

По информации обозревателя Clutch Points Томера Азарли, калифорнийцы намерены перевести в основу вместо до конца сезона-22/23.

Моррис принял участие в 65 матчах сезона, каждый из которых начинал в старте, набирая 11,2 очка, 4,0 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру. В последние месяцы у форварда наметился спад. После перерыва на Матч звезд Маркус реализует лишь 39,7% с игры и 23,5% из-за дуги.

Батюм вышел в основной пятерке во встрече с «Чикаго» (124:112), набрав 24 очка, 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата. Моррис пропустил игру из-за болезни.

Роберт Ковингтон, как ожидается, займет место француза в качестве резервного форварда, а также центрового в маленькой пятерке.

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