Брайан Скалабрини: «Йокич — MVP, но не думаю, что он получит награду третий раз подряд»

Теги Брайан Скалабрини Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Брайан Скалабрини считает, что Никола ЙокичДенвер») – самый ценный игрок этого сезона, но не получит третью подряд награду MVP.

«Йокич — MVP, но не думаю, что он получит награду.

Во многом это связано с тем, что это его третья награда. Многое поставлено на карту, например, речь идет о СМИ. Назначить парня третий раз подряд — это особенное событие.

Не думаю, что он получит награду, хотя считаю, что он должен выиграть», – сказал Скалабрини.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

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3 комментария

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Артём Голобородько
Интересно, в каком случае Эмбиид даст больше интервью про "неважность награды МВП": если её получит Никола, или если её получит сам Джоэль... 🤔🤔🤔
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Кирилл
Ответ jason82
Зависит от того как далеко Денвер в плов пройдёт!
А как звание MVP регулярного чемпионата зависит от плей-офф, не расскажете ?)
+4
-2
+2
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jason82
Зависит от того как далеко Денвер в плов пройдёт!
0
-5
-5
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