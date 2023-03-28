Брайан Скалабрини: «Йокич — MVP, но не думаю, что он получит награду третий раз подряд»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт считает, что (« ») – самый ценный игрок этого сезона, но не получит третью подряд награду MVP.

«Йокич — MVP, но не думаю, что он получит награду.

Во многом это связано с тем, что это его третья награда. Многое поставлено на карту, например, речь идет о СМИ. Назначить парня третий раз подряд — это особенное событие.

Не думаю, что он получит награду, хотя считаю, что он должен выиграть», – сказал Скалабрини.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич