Брайан Скалабрини: «Йокич — MVP, но не думаю, что он получит награду третий раз подряд»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт Брайан Скалабрини считает, что Никола Йокич («Денвер») – самый ценный игрок этого сезона, но не получит третью подряд награду MVP.
«Йокич — MVP, но не думаю, что он получит награду.
Во многом это связано с тем, что это его третья награда. Многое поставлено на карту, например, речь идет о СМИ. Назначить парня третий раз подряд — это особенное событие.
Не думаю, что он получит награду, хотя считаю, что он должен выиграть», – сказал Скалабрини.
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