Никола Йокич: «Эмбиид запомнится как один из самых доминирующих игроков. Он настоящий монстр»

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич отдал должное звезде «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду после победы над «76-ми» в понедельник со счетом 116:111.

Эмбиид пропустил встречу в качестве меры предосторожности, из-за чего ожидаемая дуэль двух кандидатов на MVP не состоялась.

«Эмбиид – отличный игрок. Он запомнится как один из самых доминирующих баскетболистов НБА. Он настоящий монстр.

Джоэл очень талантлив. Он может оказывать влияние на игру множеством разных способов. Может играть спиной к кольцу, лицом к кольцу, может попадать из-за дуги. Очень силен в защите. В некоторых ситуациях может защищаться на всех позициях, с первой по пятую. Очень хороший игрок», – заявил Йокич.

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4 комментария

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Лиллард унижатель!
Печальная судьба когда ты монстр, но в лиге есть еще более крутой монстр и поэтому ты вечно второй.
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Сергей Пузанков
Эмбиид и правда крут, в отличие от других доминаторов вроде Дэвиса или Зайона, проводит каждый год по 50+ матчей.
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Chris "Birdman" Andersen
Никола просто невероятный парень. Настоящий спортсмен в лучшем проявлении. Уважителен к соперникам. Не то что Эмбиид. Пытается поддеть Йокича подъебами про защиту.
Йокич Надаля напоминает в этом плане. Супер доминатор, но не высокомерен совсем.
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kaissa
Но не МВП - добавил Йокич.)))
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