Никола Йокич: «Эмбиид запомнится как один из самых доминирующих игроков. Он настоящий монстр»

Центровой « » отдал должное звезде «Филадельфии» после победы над «76-ми» в понедельник со счетом 116:111.

Эмбиид пропустил встречу в качестве меры предосторожности, из-за чего ожидаемая дуэль двух кандидатов на MVP не состоялась.

«Эмбиид – отличный игрок. Он запомнится как один из самых доминирующих баскетболистов . Он настоящий монстр.

Джоэл очень талантлив. Он может оказывать влияние на игру множеством разных способов. Может играть спиной к кольцу, лицом к кольцу, может попадать из-за дуги. Очень силен в защите. В некоторых ситуациях может защищаться на всех позициях, с первой по пятую. Очень хороший игрок», – заявил Йокич.

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