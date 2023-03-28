Никола Йокич: «Эмбиид запомнится как один из самых доминирующих игроков. Он настоящий монстр»
Центровой «Денвера» Никола Йокич отдал должное звезде «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду после победы над «76-ми» в понедельник со счетом 116:111.
Эмбиид пропустил встречу в качестве меры предосторожности, из-за чего ожидаемая дуэль двух кандидатов на MVP не состоялась.
«Эмбиид – отличный игрок. Он запомнится как один из самых доминирующих баскетболистов НБА. Он настоящий монстр.
Джоэл очень талантлив. Он может оказывать влияние на игру множеством разных способов. Может играть спиной к кольцу, лицом к кольцу, может попадать из-за дуги. Очень силен в защите. В некоторых ситуациях может защищаться на всех позициях, с первой по пятую. Очень хороший игрок», – заявил Йокич.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Йокич Надаля напоминает в этом плане. Супер доминатор, но не высокомерен совсем.