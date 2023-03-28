Болельщики «Наггетс» посмеялись над Эмбиидом, который пропустил игру в Денвере и дуэль с Йокичем

Теги Денвер Филадельфия НБА видео болельщики Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Болельщики «Наггетс» посмеялись над центровым «Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом, который пропустил игру в Денвере в понедельник.

Эмбиид недавно сыграл два матча за два дня. В день встречи с «Денвером» он пожаловался на дискомфорт в икроножной мышце, и в итоге пропустил дуэль с другим претендентом на MVP Николой Йокичем, который оформил трипл-дабл.

На арене клуба из Колорадо можно было увидеть плакат «Разыскивается» с информацией об Эмбииде: нет призов MVP, нет попаданий в первую символическую пятерку, высокий, последний раз видели в Денвере в 2019 году.

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8 комментариев

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Мурзин Ринат
Ответ ɔculpa
Мне больше всего понравилось про высокий)
Странно, что не черный ещё 😂
+1
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kisliy33
а если без шуток - тут маркетологи Эмбиида/Филы/НБА приняли единственное правильное решение - спрятаться в кусты и не играть. Ибо если б играл, то вариантов много, но в пользу Эмбиида - только один и ооооочень маловероятный: Фила побеждает, Эмбиид набивает космические цифры, Никола откровенно проваливается. На площадке Денвера такое нуууу из разряда фантастики.
Победа Денвера при средней стате Николы - будут говорить что Никола играет не ради статы, а ради побед над командами таких вот нытиков. Победа Денвера с хорошей статой Николы - вообще разговоры про МВП можно сворачивать. Поражение Денвера с хорошей статкой Николы - скажут нууу Никола красавец, партнеры не потянули.
Так что "почувствовал дискомфорт", иди в твиттер пиши про неуважение.
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ɔculpa
Мне больше всего понравилось про высокий)
+4
0
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kisliy33
смешно ))
+2
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Вадим flanec
Ответ Andrey-Kiev
Отличный троллинг
Да вообще красавцы!
+5
-1
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Сергей Галынский
Ответ Andrey-Kiev
Отличный троллинг
По факту 🤣
+2
-2
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Andrey-Kiev
Отличный троллинг
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-1
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Ales Yuzefovich
жёстко ахахах
+28
-2
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