Болельщики «Наггетс» посмеялись над центровым «Сиксерс» , который пропустил игру в Денвере в понедельник.

Эмбиид недавно сыграл два матча за два дня. В день встречи с « » он пожаловался на дискомфорт в икроножной мышце, и в итоге пропустил дуэль с другим претендентом на MVP Николой Йокичем, который оформил трипл-дабл.

На арене клуба из Колорадо можно было увидеть плакат «Разыскивается» с информацией об Эмбииде: нет призов MVP, нет попаданий в первую символическую пятерку, высокий, последний раз видели в Денвере в 2019 году.

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