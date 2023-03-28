Болельщики «Наггетс» посмеялись над Эмбиидом, который пропустил игру в Денвере и дуэль с Йокичем
Болельщики «Наггетс» посмеялись над центровым «Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом, который пропустил игру в Денвере в понедельник.
Эмбиид недавно сыграл два матча за два дня. В день встречи с «Денвером» он пожаловался на дискомфорт в икроножной мышце, и в итоге пропустил дуэль с другим претендентом на MVP Николой Йокичем, который оформил трипл-дабл.
На арене клуба из Колорадо можно было увидеть плакат «Разыскивается» с информацией об Эмбииде: нет призов MVP, нет попаданий в первую символическую пятерку, высокий, последний раз видели в Денвере в 2019 году.
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Chaz NBA
Победа Денвера при средней стате Николы - будут говорить что Никола играет не ради статы, а ради побед над командами таких вот нытиков. Победа Денвера с хорошей статой Николы - вообще разговоры про МВП можно сворачивать. Поражение Денвера с хорошей статкой Николы - скажут нууу Никола красавец, партнеры не потянули.
Так что "почувствовал дискомфорт", иди в твиттер пиши про неуважение.