Джанан Муса установил рекорд «Реала» по количеству очков в одном регулярном чемпионате Евролиги
Форвард «Реала» Джанан Муса установил новый рекорд мадридского клуба по количеству очков, набранных за один регулярный чемпионат Евролиги.
Босниец превзошел рекорд, который был установлен Лукой Дончичем в сезоне-2017/18.
В этом сезоне Муса принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Евролиги, набрав в сумме 457 очков. Форвард не пропустил ни одного матча, кроме того, у него есть еще четыре игры, чтобы увеличить свой результат.
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