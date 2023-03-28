Джанан Муса установил рекорд «Реала» по количеству очков в одном регулярном чемпионате Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал Лука Дончич Джанан Муса Баскетбол

Форвард «Реала» Джанан Муса установил новый рекорд мадридского клуба по количеству очков, набранных за один регулярный чемпионат Евролиги.

Босниец превзошел рекорд, который был установлен Лукой Дончичем в сезоне-2017/18.

В этом сезоне Муса принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Евролиги, набрав в сумме 457 очков. Форвард не пропустил ни одного матча, кроме того, у него есть еще четыре игры, чтобы увеличить свой результат.

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