Джанан Муса установил рекорд «Реала» по количеству очков в одном регулярном чемпионате Евролиги

Форвард « » установил новый рекорд мадридского клуба по количеству очков, набранных за один регулярный чемпионат Евролиги.

Босниец превзошел рекорд, который был установлен в сезоне-2017/18.

В этом сезоне Муса принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата , набрав в сумме 457 очков. Форвард не пропустил ни одного матча, кроме того, у него есть еще четыре игры, чтобы увеличить свой результат.

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