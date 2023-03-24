Евролига. «Фенербахче» – «Жальгирис», «Партизан» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи

В пятницу, 24 марта, в рамках 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет литовский «Жальгирис», сербский «Партизан» сыграет с греческим «Олимпиакосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 21-8, Реал Испания – 20-9, Барселона Испания – 20-10, Монако Франция – 19-10, Фенербахче Турция – 17-12, Партизан Сербия – 16-12, Баскония Испания – 15-15, – 15-14, Маккаби Израиль – 17-13, Анадолу Эфес Турция – 14-16, – 14-15, Црвена Звезда Сербия – 13-17, Виртус Италия – 13-16, Милан Италия – 12-16, Бавария Германия – 11-18, Виллербан Франция – 8-22, Панатинаикос Греция – 10-20, Альба Германия – 9-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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