Гершон Ябуселе завоевал первую в карьере награду MVP тура Евролиги

Тяжелый форвард « » признан MVP 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2022/23.

Француз помог команде одержать гостевую победу над «Виртусом» (96:79), повторив личный рекорд результативности – 24 очка. Также на его счету 6 подборов, 3 передачи и ни одной передачи.

27-летний Ябуселе завоевал первую награду MVP тура в карьере.

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