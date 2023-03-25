Гершон Ябуселе завоевал первую в карьере награду MVP тура Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал видео Гершон Ябуселе Баскетбол

Тяжелый форвард «Реала» Гершон Ябуселе признан MVP 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2022/23.

Француз помог команде одержать гостевую победу над «Виртусом» (96:79), повторив личный рекорд результативности – 24 очка.  Также на его счету 6 подборов, 3 передачи и ни одной передачи.

27-летний Ябуселе завоевал первую награду MVP тура Евролиги в карьере.

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