«Монако» стал 4-й командой сезона Евролиги, которая гарантировала себе участие в плей-офф

«Монако» в пятницу выиграл у «Валенсии» со счетом 90:79 и стал 4-й командой сезона Евролиги, которая гарантировала себе участие в плей-офф.

«Монако» с результатом 20-10 идет на 4-м месте в турнирной таблице.

Ранее досрочно места в плей-офф себе обеспечили «Олимпиакос», «Реал» и «Барселона».

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

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