«Монако» стал 4-й командой сезона Евролиги, которая гарантировала себе участие в плей-офф

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Реал Монако Баскетбол

«Монако» в пятницу выиграл у «Валенсии» со счетом 90:79 и стал 4-й командой сезона Евролиги, которая гарантировала себе участие в плей-офф.

«Монако» с результатом 20-10 идет на 4-м месте в турнирной таблице.

Ранее досрочно места в плей-офф себе обеспечили «Олимпиакос», «Реал» и «Барселона».

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