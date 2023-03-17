Бен Симмонс покинет Klutch Sports

Форвард « » и агентство Klutch Sports приняли обоюдное решение прекратить сотрудничество, сообщает ESPN.

Компания представляла интересы Симмонса с тех пор, как он пришел в под первым номером драфта в 2016 году. Агентство инициировало переговоры о пятилетнем продлении контракта игрока на сумму 177 миллионов долларов в 2019 году.

В текущем сезоне игрок набирает 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в 42 играх регулярного чемпионата. Симмонс пропустил более месяца с болями в спине и колене.

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