Бен Симмонс покинет Klutch Sports

Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Форвард «Бруклина» Бен Симмонс и агентство Klutch Sports приняли обоюдное решение прекратить сотрудничество, сообщает ESPN.

Компания представляла интересы Симмонса с тех пор, как он пришел в НБА под первым номером драфта в 2016 году. Агентство инициировало переговоры о пятилетнем продлении контракта игрока на сумму 177 миллионов долларов в 2019 году.

В текущем сезоне игрок набирает 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в 42 играх регулярного чемпионата. Симмонс пропустил более месяца с болями в спине и колене.

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6 комментариев

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Swhat
А что такое ?
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lecter666999
Он походу с баскетболом пошел завязывать. Видимо не его эта игра
+4
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Райли Карри
Бен понял, что в лал не попадёт
+2
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Mr.BadGuy
У парня сезонный трипплсикс. Его с руками оторвут другие агенства.
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711M
блин, а леброн ему столько авансов выдавал в начале карьеры;(
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Костя Костенко
Скорее Klutch Sports покинет Бена Симмонса
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