Сергей Базаревич покинет пост главного тренера «Самары» («Перехват»)

Главный тренер «Самары» покинет свой пост.

Об этом он заявил на встрече с болельщиками.

«По итогам сегодняшней встречи приняли решение, что мое сотрудничество с клубом прекращается, — цитирует тренера Telegram-канал «Перехват».

В дебютном сезоне в лиге ВТБ « » заняла 10-е место по итогам регулярного чемпионата с результатом 13-19 и не вышла в плей-офф.

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран