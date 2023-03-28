Сергей Базаревич покинет пост главного тренера «Самары» («Перехват»)

Теги Сергей Базаревич Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич покинет свой пост.

Об этом он заявил на встрече с болельщиками.

«По итогам сегодняшней встречи приняли решение, что мое сотрудничество с клубом прекращается, — цитирует тренера Telegram-канал «Перехват».

В дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ «Самара» заняла 10-е место по итогам регулярного чемпионата с результатом 13-19 и не вышла в плей-офф.

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