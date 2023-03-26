Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», «Зенит» встретится с УНИКСом и другие матчи

В воскресенье, 26 марта, состоятся последние четыре матча второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ.

Краснодарский « ив-Кубань» сыграет в гостях с московским . В случае победы «Локо» обойдет «Нижний Новгород» в борьбе за 4-е место в таблице и получит преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

Петербургский « » встретится дома с казанским .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 29-2, УНИКС – 24-7, Зенит – 22-9, Локомотив-Кубань – 17-14, Нижний Новгород – 17-15, МБА – 15-17.

Группа Б

Положение команд: Парма – 16-16, Автодор – 15-17, – 13-18, Самара – 13-18, Астана – 5-26, Минск – 2-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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