Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», «Зенит» встретится с УНИКСом и другие матчи
В воскресенье, 26 марта, состоятся последние четыре матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет в гостях с московским ЦСКА. В случае победы «Локо» обойдет «Нижний Новгород» в борьбе за 4-е место в таблице и получит преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.
Петербургский «Зенит» встретится дома с казанским УНИКСом.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 26 марта, 14.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 26 марта, 15.00, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 29-2, УНИКС – 24-7, Зенит – 22-9, Локомотив-Кубань – 17-14, Нижний Новгород – 17-15, МБА – 15-17.
Группа Б
- Дата проведения
- 26 марта, 13.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 26 марта, 15.00, «Falcon Club»
Положение команд: Парма – 16-16, Автодор – 15-17, Енисей – 13-18, Самара – 13-18, Астана – 5-26, Минск – 2-29.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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