Юрий Умрихин перешел в «Нижний Новгород» до конца сезона

Теги переходы БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Самара МБА Юрий Умрихин Максим Личутин Баскетбол

Защитник Юрий Умрихин (23 года, 190 см) перешел из «Самары» в «Нижний Новгород» на правах аренды.

Нижегородцы арендуют защитника у «Самары» до конца сезона. На следующий сезон у воспитанника ЦСКА есть контракт с самарским клубом.

В 27 матчах Лиги ВТБ Умрихин набирает 4,0 очка и 1,2 передачи в среднем за игру.

В «НН» Юрий будет выступать под номером 32.

Нижегородцы также объявили о расставании с Максимом Личутиным (22 года, 190 см), выступавший на правах аренды защитник снова стал игроком МБА.

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