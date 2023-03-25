Юрий Умрихин перешел в «Нижний Новгород» до конца сезона

Защитник Юрий Умрихин (23 года, 190 см) перешел из «Самары» в «Нижний Новгород» на правах аренды.

Нижегородцы арендуют защитника у «Самары» до конца сезона. На следующий сезон у воспитанника ЦСКА есть контракт с самарским клубом.

В 27 матчах Лиги ВТБ Умрихин набирает 4,0 очка и 1,2 передачи в среднем за игру.

В «НН» Юрий будет выступать под номером 32.

Нижегородцы также объявили о расставании с Максимом Личутиным (22 года, 190 см), выступавший на правах аренды защитник снова стал игроком .

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