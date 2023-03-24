Владимир Ивлев не перейдет в «Нижний Новгород» («Перехват»)

Центровой «Самары» Владимир Ивлев не перейдет в «Нижний Новгород».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Ивлев полетит с «Самарой» на игру последнего тура регулярного чемпионата Лиги ВТБ в Красноярск, а потом трансферное «окно» закроется. Это должно произойти за сутки до начала последнего матча регулярки, то есть в субботу в 15:00 по московскому времени.

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