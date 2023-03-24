Владимир Ивлев не перейдет в «Нижний Новгород» («Перехват»)

Теги возможные переходы БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Владимир Ивлев Самара Баскетбол

Центровой «Самары» Владимир Ивлев не перейдет в «Нижний Новгород».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Ивлев полетит с «Самарой» на игру последнего тура регулярного чемпионата Лиги ВТБ в Красноярск, а потом трансферное «окно» закроется. Это должно произойти за сутки до начала последнего матча регулярки, то есть в субботу в 15:00 по московскому времени.

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3 комментария

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vlasovsport
Это резко изменит весь расклад.
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Vano from Tbilisi
зачем вообще наши клубы подписывают подобный шлак? в суперлиге нет никого моложе и дешевле?
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Сибирский литовец
Определитесь уже . Перейдёт или не перейдёт
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