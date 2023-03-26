Сергей Базаревич: «Не распускаем команду, а даем шанс игрокам продолжить сезон»

Главный тренер «Самары» перед заключительным матчем команды в этом сезоне против « » прокомментировал переход некоторых игроков в другие клубы на правах арены.

«Последняя игра сезона — к сожалению, для нас она уже ничего не решает, в предыдущем матче потеряли шансы на плей-офф. Но игра есть игра, мы спортсмены и должны сыграть на максимуме, чтобы добиться положительного результата.

Будем в не совсем привычном составе, без ряда игроков. В Единой Лиге ВТБ до последнего матча регулярки можно дозаявлять игроков. Для нас сезон завершится матчем в Красноярске, но те команды, кто попал в плей-офф, пытаются усилиться. И некоторые из наших игроков оказались востребованы. Это не значит, что мы распускаем команду: мы даем шанс игрокам продолжить сезон.

Для Умрихина, у которого контракт с «Самарой» действует еще на сезон, это возможность проверить себя в другой системе, поработать с тренером сборной и побороться за высокие места. То же самое с Найтом и , у которых появился шанс побороться за медали и которым клуб пошел навстречу», – передает слова Базаревича официальный сайт «Самары».

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