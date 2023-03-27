Джоэл Эмбиид: «Есть игроки, которые не так хороши в обороне, но эксперты говорят вам, что они лучшие защитники»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид считает, что статистика и аналитика зачастую дают ложное представление о положении дел.
«Критерии MVP действительно меняются. Если говорить о последних трех годах, когда я был в претендентах на эту награду, то в первый сезон говорили, что я не провел достаточно игр. В прошлом году я достиг нужной планки, лидировал в лиге по набранным очкам, но Никола заслуженно стал самым ценным игроком. Но, опять же, он получил награду, а «Денвер» был шестым в таблице на Западе.
А в этом году я лидирую в НБА по набранным очкам, делаю все эти вещи в обороне. Я должен быть в защитной сборной.
Когда вы добавляете аналитику, все лишается смысла. Вы можете говорить о ней сколько угодно. В лиге есть несколько парней, о которых со стороны видно, что они не так хороши в обороне, но эксперты говорят вам, что они лучшие защитники. Вот такая аналитика вообще не имеет смысла», – поделился Эмбиид в интервью Шэмсу Чарании.
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В общем, не надо так на людей навешивать ярлыки. Это как подойти на улице к кому то поменьше габаритами и сказать: «Че, будем драться? Не хочешь? Не мужчина чтоли?».
Короче сейчас намелит.