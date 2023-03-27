Джоэл Эмбиид: «Есть игроки, которые не так хороши в обороне, но эксперты говорят вам, что они лучшие защитники»

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид считает, что статистика и аналитика зачастую дают ложное представление о положении дел.

«Критерии MVP действительно меняются. Если говорить о последних трех годах, когда я был в претендентах на эту награду, то в первый сезон говорили, что я не провел достаточно игр. В прошлом году я достиг нужной планки, лидировал в лиге по набранным очкам, но Никола заслуженно стал самым ценным игроком. Но, опять же, он получил награду, а «Денвер» был шестым в таблице на Западе.

А в этом году я лидирую в НБА по набранным очкам, делаю все эти вещи в обороне. Я должен быть в защитной сборной.

Когда вы добавляете аналитику, все лишается смысла. Вы можете говорить о ней сколько угодно. В лиге есть несколько парней, о которых со стороны видно, что они не так хороши в обороне, но эксперты говорят вам, что они лучшие защитники. Вот такая аналитика вообще не имеет смысла», – поделился Эмбиид в интервью Шэмсу Чарании.

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12 комментариев

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Юля Мусина
Ответ Сергей Пузанков
Про Эмбиида можно много чего сказать. Он же не Нав*льный какой-нибудь, про которого или плохо или никак.
Причем тут он вообще?
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xamer 9
Ответ Вадим Дзахоев
Мужчину украшают скромность и немногословность, но это не про него
Судя по формулировке, у вас какое то слишком примитивное понимание слова мужчина. Может быть для вас он не мужчина, но для своей семьи, своей девушке он Альфа, который обеспечивает их жизнь финансово и делает все для максимального комфорта. Своими призывами дать ему мвп и другие награды он не только может эти награды получить, но и благодаря им получить дополнительное признание, и будущие деньги для новых контрактов. То есть эти интервью буквально про наследие и деньги.

В общем, не надо так на людей навешивать ярлыки. Это как подойти на улице к кому то поменьше габаритами и сказать: «Че, будем драться? Не хочешь? Не мужчина чтоли?».
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Максим Макеев
Ответ Лиллард унижатель!
Он о Бене Симмонсе?
о продвинутой стате йокича в защите))
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Сергей Пузанков
Ответ Друг Писателя
Про Эмбиида можно сказать только одно, когда тебе слезки вытирает женщина это позор, особенно на публике. Еще и завистливый!
Про Эмбиида можно много чего сказать. Он же не Нав*льный какой-нибудь, про которого или плохо или никак.
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Друг Писателя
Ответ Вадим Дзахоев
Мужчину украшают скромность и немногословность, но это не про него
Про Эмбиида можно сказать только одно, когда тебе слезки вытирает женщина это позор, особенно на публике. Еще и завистливый!
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NO.MYNAMEISJEFFERY!
Ответ Вадим Дзахоев
Мужчину украшают скромность и немногословность, но это не про него
Абсолютно не согласен
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помада Терезы
Я совсем не думаю о MVP, но при этом уже которое интервью подряд только и говорю об этой награде
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Покормипитон
Статистика и аналитика - ложь, но по статистике я лучший и должен быть в сборной, сам себе противоречит.
Короче сейчас намелит.
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Никита Анохин
хочется верить, что внутри структуры Филы Джоэль всё-таки получает свою порцию похвалы размером с фуру.
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6LACK
Не могу даже вспомнить какого-либо другого игрока НБА которому было бы так же плевать на все эти награды как Джоэлю
+23
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Вадим Дзахоев
Мужчину украшают скромность и немногословность, но это не про него
+5
-3
+2
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Лиллард унижатель!
Он о Бене Симмонсе?
+4
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