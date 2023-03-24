Джоэл Эмбиид лидирует в официальной гонке MVP за две недели до конца регулярного чемпионата

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

17 марта центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обошел лидера «Денвера» Николу Йокича и продолжает удерживать первую строчку в списке самых ценных игроков сезона за две недели до конца регулярного чемпионата.

«Филадельфия» добилась победы в 9 из 10 последних матчей. Эмбиид в этот отрезок набирал в среднем 33,9 очка, 9,4 подбора и 4,8 передачи при 62% реализации с игры. Стоит отметить, что впереди у команды самый сложный график в НБА.

«Денвер» Йокича прервал 4-матчевую серию поражений и выиграл в 3 из 4 последних встреч. Средние показатели Николы в этот период: 28,1 очка, 12,5 подбора и 8,9 передачи при 65% реализации бросков.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Современная эпоха НБА вполне может запомниться как эпоха трех башень. Будет не слишком справедливо, если у Эмбида в результате 0 МВП будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jxmazefan
Ответ Mur89
Эмбиид безусловно заслужил, хоть и ноет много по этому поводу. Будет крайне несправедливо если у Николы окажется 3 МВП, а Эмбиида ни одного, так как эти сезоны они провели примерно на одном уровне
Эмбиид меньше матчей играет, в этом проблема
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
salogiannis
Друзья! Объясните, пж, за термин "официальная гонка MVP". Это имеет какое-то отношение к журналистам, выбирающим MVP, или же это приватная версия кого-то в офисе НБА, из серии "оценки Спорт-Экспресса по субъективной версии нашего корреспондента, посетившего матч Текстильщик-Содовик"?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Ответ mitch
Это не отменяет того, что Йокич - величайший белый игрок в НБА со времён Берда. В Европе с ним может тягаться разве что Сабонис (старший). У Йокича бывали проблемы с мотивацией (регулярный вылет сборной от более слабых команд). Но подобные проблемы есть абсолютно у всех игроков нового поколения. Это веение времени. Эмбид - это гибрид Оладживонв и Шака. И в лиге, где кроме Йокича больше нет реальных центровых, у него есть явное преимущество. При том, что и у Эмбида с настроем тоже бывают проблемы. Оба проводят великолепный сезон! Оба не американцы! Оба проделали большой путь, чтобы быть там, где они сейчас. Я бы дал обоим приз MVP. Не помню, чтобы раньше два игрока одновременно были бы достойны первого места!
Не торопитесь. Да, потенциально Йокич лучший европеец в истории НБА. Но не забывайте про Дирка. Может он и не штамповал триплы и не был так крут по продвинутой статистике, 2х МВП у него тоже нет. Но он, вообще-то, 6-й бомбардир в истории лиги! Плюс он одолел трехглавую гидру Майами во главе с Леброном в финале НБА. Это дорогого стоит. Пройдёт время, и скорее всего мы заслуженно вознесем Йокича на трон лучших европейских игроков лиги. В своё время. Но пока рано. Да и про Янниса не стоит забывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitch
Ответ melmi
Увы , но Коле на дадут 3 МВП Чисто историческая хрень
Это не отменяет того, что Йокич - величайший белый игрок в НБА со времён Берда. В Европе с ним может тягаться разве что Сабонис (старший).
У Йокича бывали проблемы с мотивацией (регулярный вылет сборной от более слабых команд). Но подобные проблемы есть абсолютно у всех игроков нового поколения. Это веение времени.
Эмбид - это гибрид Оладживонв и Шака. И в лиге, где кроме Йокича больше нет реальных центровых, у него есть явное преимущество. При том, что и у Эмбида с настроем тоже бывают проблемы.
Оба проводят великолепный сезон! Оба не американцы! Оба проделали большой путь, чтобы быть там, где они сейчас. Я бы дал обоим приз MVP. Не помню, чтобы раньше два игрока одновременно были бы достойны первого места!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Ответ Мурзин Ринат
Во во, при том что Эмбид начало и середину сезона проводил невнятно бывало, и результаты у команды были не очень , а тут за концовку сезона сразу мвп! Многие аргументируют это тем, что Денвер проиграл те 4 матча подряд, но в тех матчах Никола не просел, а показывал свой уровень
Я не понимаю вашу логику. Вы пишите, что Эмбиид невнятно проводил начало и середину сезона, а Йокич с Денвером только последние пару недель провалил. Но как тогда Филадельфия и Денвер демонстрируют равную статистику побед и поражений, чисто за две недели набили?) И свои 33 очка в среднем за матч Эмбиид тоже за две недели сделал? Или может это результат работы как раз-таки на протяжении всего сезона? А то тут коментарии почитаешь, и складывается впечатление, что Эмбиид весь сезон как Емеля на печи лежал, а тут бац, за две недели зашёл с Филадельфией в топ-3 Востока и стал лучшим бомбардиром сезона!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjcnbr
Я надеюсь мы увидим такого же Эмбида в ПО и наконец-то понаблюдаем за процессом хотя бы в финале конфы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
Дайте мне мвп, я пойду в стрипуху на второй день и устрою движуху похлеще чем Морент
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikael Rikhard
3 мвп Йокича - это слишком. да и Яннису пожалуй тоже
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ mqh9pzrxgf
Люди помнят только концовку
Во во, при том что Эмбид начало и середину сезона проводил невнятно бывало, и результаты у команды были не очень , а тут за концовку сезона сразу мвп! Многие аргументируют это тем, что Денвер проиграл те 4 матча подряд, но в тех матчах Никола не просел, а показывал свой уровень
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mur89
Эмбиид безусловно заслужил, хоть и ноет много по этому поводу. Будет крайне несправедливо если у Николы окажется 3 МВП, а Эмбиида ни одного, так как эти сезоны они провели примерно на одном уровне
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ melmi
Увы , но Коле на дадут 3 МВП Чисто историческая хрень
Люди помнят только концовку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Увы , но Коле на дадут 3 МВП
Чисто историческая хрень
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий