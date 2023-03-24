Джоэл Эмбиид лидирует в официальной гонке MVP за две недели до конца регулярного чемпионата
17 марта центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обошел лидера «Денвера» Николу Йокича и продолжает удерживать первую строчку в списке самых ценных игроков сезона за две недели до конца регулярного чемпионата.
«Филадельфия» добилась победы в 9 из 10 последних матчей. Эмбиид в этот отрезок набирал в среднем 33,9 очка, 9,4 подбора и 4,8 передачи при 62% реализации с игры. Стоит отметить, что впереди у команды самый сложный график в НБА.
«Денвер» Йокича прервал 4-матчевую серию поражений и выиграл в 3 из 4 последних встреч. Средние показатели Николы в этот период: 28,1 очка, 12,5 подбора и 8,9 передачи при 65% реализации бросков.
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У Йокича бывали проблемы с мотивацией (регулярный вылет сборной от более слабых команд). Но подобные проблемы есть абсолютно у всех игроков нового поколения. Это веение времени.
Эмбид - это гибрид Оладживонв и Шака. И в лиге, где кроме Йокича больше нет реальных центровых, у него есть явное преимущество. При том, что и у Эмбида с настроем тоже бывают проблемы.
Оба проводят великолепный сезон! Оба не американцы! Оба проделали большой путь, чтобы быть там, где они сейчас. Я бы дал обоим приз MVP. Не помню, чтобы раньше два игрока одновременно были бы достойны первого места!
Чисто историческая хрень