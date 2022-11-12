Бронни и Брайс Джеймсы пытались устроить данк-контест на глазах Леброна, но большинство попыток оказались неудачными
Бронни и Брайс Джеймсы решили порадовать звездного отца Леброна Джеймса из «Лейкерс» импровизированным конкурсом по броскам сверху.
Юные баскетболисты устроили данк-контест перед матчем молодежных команд, но большинство их попыток забить сверху оказались безуспешными.
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Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога
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