Звездный форвард рассказал о своем отцовском опыте в видео со старшим сыном Бронни Джеймсом.

«Я всегда знал, что могу стать отличным баскетболистом. Потом у меня появился ты. И я понятия не имел, каким буду отцом. Скажу честно, было страшно. Но я продолжал работать в этом направлении. И по мере того, как рос ты, рос и я. Терпение, преданность делу, радость. Этим вещам я научился в баскетболе. Но по-настоящему я осознал все это лишь вместе с тобой.

Я такой, какой есть благодаря тебе! Спасибо, сынок 🥺😢🥺 Люблю тебя, молодой Король», – произносит 37-летний Джеймс в видео.

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