Трехочковый Николя Батюма под сирену позволил «Клипперс» перевести матч с «Никс» в овертайм
Форвард «Клипперс» Николя Батюм стал автором спасительного попадания на исходе четвертой четверти матча с «Нью-Йорком» (134:128 ОТ).
Батюм забросил 3-очковый под сирену при счете 112:115, «Клипперс» перевели встречу в овертайм, в котором вырвали победу.
В активе француза 10 очков, 2 подбора и 3 передачи.
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