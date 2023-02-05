Трехочковый Николя Батюма под сирену позволил «Клипперс» перевести матч с «Никс» в овертайм

Форвард «Клипперс» стал автором спасительного попадания на исходе четвертой четверти матча с « » (134:128 ОТ).

Батюм забросил 3-очковый под сирену при счете 112:115, « » перевели встречу в овертайм, в котором вырвали победу.

В активе француза 10 очков, 2 подбора и 3 передачи.

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