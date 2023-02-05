Трехочковый Николя Батюма под сирену позволил «Клипперс» перевести матч с «Никс» в овертайм

Теги Клипперс Нью-Йорк НБА видео Николя Батюм Баскетбол

Форвард «Клипперс» Николя Батюм стал автором спасительного попадания на исходе четвертой четверти матча с «Нью-Йорком» (134:128 ОТ).

Батюм забросил 3-очковый под сирену при счете 112:115, «Клипперс» перевели встречу в овертайм, в котором вырвали победу.

В активе француза 10 очков, 2 подбора и 3 передачи.

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3 комментария

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Rodbert
Красавчик.
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Лиллард унижатель!
Плэйофф Пи держит марку.
+3
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pulyalke
показалось как будто с фолом еще
0
-1
-1
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