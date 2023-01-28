Николя Батюм: «Уйду из сборной после Олимпиады-2024»

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Форвард «Клипперс» Николя Батюм рассказал о планах на ближайшие сезоны и о своем выступлении за сборную Франции.

«Вернусь ли я в чемпионат Франции? Не знаю, посмотрим. НБА мне подходит. Я люблю эту лигу. Хочу оставаться здесь как можно дольше. Я в лучшей лиге мира, в лучшей команде мира. Буду пользоваться этой возможностью.

Мы возвращаемся, у нас хорошая команда, впереди домашние Олимпийские игры. Да, я вернусь в команду. Точно решил, что уйду из сборной после Олимпиады, у меня есть еще два важных года», – признался Батюм.

В минувшее межсезонье 34-летний баскетболист подписал новый двухлетний контракт с «Клипперс» на 22,5 миллиона долларов.

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