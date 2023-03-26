Джоэл Эмбиид: «Чтобы стать MVP, нужно иметь отличную статистику. А мне просто плевать на это»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал, что звание самого ценного игрока сезона НБА не является его приоритетом.

«Все дело в плей-офф. Я уже говорил вам про гонку за MVP, что мне все равно. Если я выиграю, ладно. Если нет – ну и что? Я не на этом сосредоточен.

Если бы я думал об MVP, мог бы набить статистику против «Чикаго», сделать трипл-дабл, или продолжить серию из 30 очков, или что-то еще. Но мне все равно, потому что, мы вели +30. В любом случае, я был не нужен. Чтобы стать MVP, нужно иметь отличную статистику. А мне просто плевать на это» – цитирует Эмбиида Philadelphia Inquirer.

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7 комментариев

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Сергей Пузанков
Решил тактику сменить)
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Адильхан Абдусаламов
Да,ладно,что вы накинулись сразу,конечно,ему хочется получить mvp,не без этого,тем более последние 3 года ходит рядом,но йокич лучше каждый раз.Тем более фила как команда явно не контендер с таким тренером.А mvp было бы утешительным призом за старания все эти годы.
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Свежий
28 марта матч с Денвером. Надеюсь, будет мощный замес бигменов и по 50+ очков у каждого, с победным броском кого-либо в ОТ.
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Король Лев
Мы это увидели сегодня, с Финиксом, как тебе плевать на статистику!
+7
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DeX
Лукавит Джоэль
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Павел Смирнов
Верим
+1
-2
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melmi
Лицемерненько
Прошлые сезоны ныл что его в МВП обходят стороной , сейчас на стату играет ( а на нее ой как смотрят как он вкурсе )
Решил в Д’Артаньяна поиграть
+18
-5
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