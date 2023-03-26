Джоэл Эмбиид: «Чтобы стать MVP, нужно иметь отличную статистику. А мне просто плевать на это»

Звездный центровой «Филадельфии» рассказал, что звание самого ценного игрока сезона не является его приоритетом.

«Все дело в плей-офф. Я уже говорил вам про гонку за MVP, что мне все равно. Если я выиграю, ладно. Если нет – ну и что? Я не на этом сосредоточен.

Если бы я думал об MVP, мог бы набить статистику против «Чикаго», сделать трипл-дабл, или продолжить серию из 30 очков, или что-то еще. Но мне все равно, потому что, мы вели +30. В любом случае, я был не нужен. Чтобы стать MVP, нужно иметь отличную статистику. А мне просто плевать на это» – цитирует Эмбиида Philadelphia Inquirer.

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