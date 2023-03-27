Джоэл Эмбиид: «Последние два года я думал только об MVP. Решил, что не буду на этом зацикливаться»
Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал, что получение награды самого ценного игрока сезона НБА уже не является его мотивацией.
«Последние два года, кажется, я не гнался за MVP... но мой разум думал только об этом. Вот почему в начале этого сезона, когда Джей Ти уходил в отрыв, а «Бостон» имел серию побед, я сказал Тейтуму: «Если у меня для тебя и есть совет – не зацикливайся на MVP. Просто сосредоточься на правильных вещах, а именно на победах и доминировании. Делай все, что помогает твоей команде выигрывать – остальное придет само собой».
Так что я тоже принял такой образ мышления. В последние пару лет я мог получить MVP, но этого не произошло. Решил, что не буду на этом зацикливаться.
Единственный способ добиться уважения – это выиграть чемпионат. Все, что позволит мне подойти к плей-офф здоровым, – это то, чем я должен заняться.
Беспокоюсь о правильных вещах, а именно о победах любой ценой – так будь, что будет», – рассказал центровой в интервью The Athletic.
В 61 встрече текущего сезона главный претендент на MVP-2022/23 набирает в среднем 33,3 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при 54,5% реализации с игры.
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Не более