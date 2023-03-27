Малкольм Брогдон: «Бостон» хочет финишировать на первом месте на Востоке»

Разыгрывающий «Селтикс» заявил, что у бостонской команды есть мотивация вернуть себе первое место в Восточной конференции, которое на данный момент занимает « ».

«Для команды было своего рода шоком, когда «Милуоки» забрал у нас первый посев после перерыва на Матч всех звезд. Не могли поверить, что упустили лидерство, потому что создали некоторый отрыв.

Мы действительно этого хотим, мы хотим иметь первый посев», – заявил Брогдон.

«Бакс» лидируют с показателем 53-21, результат идущих вторыми «Селтикс» – 52-23.

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