Малкольм Брогдон: «Бостон» хочет финишировать на первом месте на Востоке»

Теги Бостон Милуоки НБА Малкольм Брогдон Баскетбол

Разыгрывающий «Селтикс» Малкольм Брогдон заявил, что у бостонской команды есть мотивация вернуть себе первое место в Восточной конференции, которое на данный момент занимает «Милуоки».

«Для команды было своего рода шоком, когда «Милуоки» забрал у нас первый посев после перерыва на Матч всех звезд. Не могли поверить, что упустили лидерство, потому что создали некоторый отрыв.

Мы действительно этого хотим, мы хотим иметь первый посев», – заявил Брогдон.

«Бакс» лидируют с показателем 53-21, результат идущих вторыми «Селтикс» – 52-23.

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1 комментарий

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Отец Мельдоний
Очень сомнительно с их стабильностью, главный претендент на первое место не только на Востоке, а во всем чемпионате - это Мулуоки.
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