Поражение «Бруклина» гарантировало «Филадельфии» участие в плей-офф

Теги Бостон Денвер Милуоки Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Филадельфия» во вторник стала четвертой командой сезона НБА, которая гарантировала себе участие в плей-офф.

У «Сиксерс» 21 марта не было матча, но путевку в «постсезонку» клуб получил благодаря поражению «Бруклина» от «Кливленда».

«76-е» занимают 3-е место в Восточной конференции с результатом 48-23, уступая «Бостону» (49-23) и «Милуоки» (51-20). 

Места в плей-офф НБА уже обеспечили себе три лидера Востока, а также представляющий Запад «Денвер».

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1 комментарий

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Yaderniy Duraley
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