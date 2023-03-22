Поражение «Бруклина» гарантировало «Филадельфии» участие в плей-офф
«Филадельфия» во вторник стала четвертой командой сезона НБА, которая гарантировала себе участие в плей-офф.
У «Сиксерс» 21 марта не было матча, но путевку в «постсезонку» клуб получил благодаря поражению «Бруклина» от «Кливленда».
«76-е» занимают 3-е место в Восточной конференции с результатом 48-23, уступая «Бостону» (49-23) и «Милуоки» (51-20).
Места в плей-офф НБА уже обеспечили себе три лидера Востока, а также представляющий Запад «Денвер».
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