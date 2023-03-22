« » во вторник стала четвертой командой сезона НБА, которая гарантировала себе участие в плей-офф.

У «Сиксерс» 21 марта не было матча, но путевку в «постсезонку» клуб получил благодаря поражению « » от «Кливленда».

«76-е» занимают 3-е место в Восточной конференции с результатом 48-23, уступая « » (49-23) и « » (51-20).

Места в плей-офф уже обеспечили себе три лидера Востока, а также представляющий Запад «Денвер».

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