Малкольм Брогдон: «Cобираемся добыть 18-й баннер для «Селтикс»

Теги Бостон НБА Малкольм Брогдон Баскетбол

Защитник «Бостона» Малкольм Брогдон рассказал, что команда нацелена добыть 18-е чемпионство для клуба.

«У нас есть ожидание – дойти до финала, выиграть чемпионат в этом году, заработать 18-й баннер для этой организации. Я действительно верю, что мы имеем достаточно таланта и тренерских знаний.

Мы набрались опыта, так у нас очень хорошие шансы на успех», – поделился Брогдон в эфире NBA Today.

«Селтикс» идут вторыми на Востоке с результатом 50-23. В прошлом году команда вышла в Финал НБА, но уступила «Голден Стэйт» (2-4).

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2 комментария

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Tim Timson
вряд-ли. Фила и Бакс на востоке пойдут как в последний бой и точно не слабее, а отлететь можно даже от Кавс и Майами Бостону)
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Jazzzz
COYC!
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