«Мемфис» гарантировал себе участие в плей-офф

Теги Бостон Денвер Хьюстон Мемфис Милуоки Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Мемфис» в пятницу разгромил «Хьюстон» (151:114) и гарантировал себе участие в плей-офф.

«Гризлис» досрочно стали победителями Юго-Западного дивизиона. В Западной конференции команда занимает 2-е место с результатом 46-27.

На Востоке путевки в плей-офф себе уже обеспечили «Милуоки», «Бостон» и «Филадельфия», на Западе – «Денвер».

151 очко – второй результат в истории «Мемфиса» по очкам за матч.

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