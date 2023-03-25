«Мемфис» гарантировал себе участие в плей-офф
«Мемфис» в пятницу разгромил «Хьюстон» (151:114) и гарантировал себе участие в плей-офф.
«Гризлис» досрочно стали победителями Юго-Западного дивизиона. В Западной конференции команда занимает 2-е место с результатом 46-27.
На Востоке путевки в плей-офф себе уже обеспечили «Милуоки», «Бостон» и «Филадельфия», на Западе – «Денвер».
151 очко – второй результат в истории «Мемфиса» по очкам за матч.
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