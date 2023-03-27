« » в воскресенье разгромил «Хьюстон» (108:91) и гарантировал себе участие в плей-офф.

«Кавальерс» занимают в Восточной конференции 4-е место с результатом 48-28.

Клуб из Огайо пробился в плей-офф без Леброна Джеймса в составе впервые с сезона-97/98.

На Востоке путевки в плей-офф себе уже обеспечили « », « » и « », на Западе – « » и «Мемфис».

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!