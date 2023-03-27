«Кливленд» гарантировал себе участие в плей-офф
«Кливленд» в воскресенье разгромил «Хьюстон» (108:91) и гарантировал себе участие в плей-офф.
«Кавальерс» занимают в Восточной конференции 4-е место с результатом 48-28.
Клуб из Огайо пробился в плей-офф без Леброна Джеймса в составе впервые с сезона-97/98.
На Востоке путевки в плей-офф себе уже обеспечили «Милуоки», «Бостон» и «Филадельфия», на Западе – «Денвер» и «Мемфис».
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