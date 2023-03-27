«Кливленд» гарантировал себе участие в плей-офф

Теги Бостон Кливленд Денвер Мемфис Милуоки Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Кливленд» в воскресенье разгромил «Хьюстон» (108:91) и гарантировал себе участие в плей-офф.

«Кавальерс» занимают в Восточной конференции 4-е место с результатом 48-28.

Клуб из Огайо пробился в плей-офф без Леброна Джеймса в составе впервые с сезона-97/98.

На Востоке путевки в плей-офф себе уже обеспечили «Милуоки», «Бостон» и «Филадельфия», на Западе – «Денвер» и «Мемфис».

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3 комментария

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Lost
Но ведь свиридовы и прочие сектанты ГСВ нам постоянно рассказывают что после леброна остаются только руины и выжженная земля. Майми постоянно в по и вышли в финал нба 3 года назад. Кливленды тоже уже команда уровня регулярных выходов в по и являются контендарми в ближайшие года с сильным составом
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кандид
За четыре года (2018-2022) всего перестроились. Молодцы!
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АРХАТ
Впервые с сезона 1997/1998 вышли без участия Леброна)
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