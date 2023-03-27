Томпсон указал на чемпионский логотип «Уорриорз», когда его спросили о вере в Пула: «Он был важной частью этого»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Клэй Томпсон Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон поддержал товарища по команде Джордана Пула после матча с «Миннесотой» (96:99), под занавес которой молодой игрок допустил важную потерю.

По словам Томпсона, он верит в Пула и в то, что получивший выгодный контракт в межсезонье игрок прибавит в клатче и будет приносить пользу команде.

Журналисты попросили Клэя объяснить, откуда у него такая уверенность. Снайпер в ответ указал на чемпионский логотип «Уорриорз».

«Вот отсюда моя уверенность. Пул был важной частью этого», – заявил Клэй.

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся

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5 комментариев

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beregost
Ответ Sergio19882007
Когда люди часто вспоминают о прошлом величие, значит настоящее не ахти)(наглядный пример Клэй и ботексный дед)
Понятно, конечно, что в современном мире инфа быстро устаревает, но это "прошлое величие" было меньше года назад)
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Кирилл
Ответ Sergio19882007
Когда люди часто вспоминают о прошлом величие, значит настоящее не ахти)(наглядный пример Клэй и ботексный дед)
Так у Клэя спросили почему он так сильно верит в Пула и он всего лишь показал на баннер со словами о его важности в этом титуле - что не так-то ?)

Я понимаю, что Клэй своими «у меня 4 перстня, а у тебя 0» поднадоел.
Но здесь, на мой взгляд, вполне нормально и адекватно.
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6LACK
Напомните, сколько титулов у Томпсона. Что-то давно не видел нигде этой информации
+9
-1
+8
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Kemal Gul
Ответ Sergio19882007
Когда люди часто вспоминают о прошлом величие, значит настоящее не ахти)(наглядный пример Клэй и ботексный дед)
Это вы так про Криштиану, что ли?)
+3
-6
-3
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Sergio19882007
Когда люди часто вспоминают о прошлом величие, значит настоящее не ахти)(наглядный пример Клэй и ботексный дед)
+6
-6
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