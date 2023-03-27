Томпсон указал на чемпионский логотип «Уорриорз», когда его спросили о вере в Пула: «Он был важной частью этого»

Защитник « » поддержал товарища по команде после матча с «Миннесотой» (96:99), под занавес которой молодой игрок допустил важную потерю.

По словам Томпсона, он верит в Пула и в то, что получивший выгодный контракт в межсезонье игрок прибавит в клатче и будет приносить пользу команде.

Журналисты попросили Клэя объяснить, откуда у него такая уверенность. Снайпер в ответ указал на чемпионский логотип «Уорриорз».

«Вот отсюда моя уверенность. Пул был важной частью этого», – заявил Клэй.

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся