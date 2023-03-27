Дрэймонд Грин о неспортивном фоле Гобера: «Думал, они выписали его мне»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин пошутил по поводу неспортивного фола, который получил центровой «Миннесоты» Руди Гобер во время матча между командами в воскресенье.
Гобер был наказан за нарушение на Грине, который совершал проход.
«Это первый случай за все время, когда я оказываюсь по другую сторону. Первый. Думал, они выписали его мне», – заявил Грин со смехом во время общения с одноклубниками.
«Вулвз» победили со счетом 99:96, Грин допустил потерю на последней минуте.
«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
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