Форвард «Голден Стэйт» пошутил по поводу неспортивного фола, который получил центровой «Миннесоты» во время матча между командами в воскресенье.

Гобер был наказан за нарушение на Грине, который совершал проход.

«Это первый случай за все время, когда я оказываюсь по другую сторону. Первый. Думал, они выписали его мне», – заявил Грин со смехом во время общения с одноклубниками.

«Вулвз» победили со счетом 99:96, Грин допустил потерю на последней минуте.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?