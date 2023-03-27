Дрэймонд Грин о неспортивном фоле Гобера: «Думал, они выписали его мне»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА видео судьи Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин пошутил по поводу неспортивного фола, который получил центровой «Миннесоты» Руди Гобер во время матча между командами в воскресенье.

Гобер был наказан за нарушение на Грине, который совершал проход.

«Это первый случай за все время, когда я оказываюсь по другую сторону. Первый. Думал, они выписали его мне», – заявил Грин со смехом во время общения с одноклубниками.

«Вулвз» победили со счетом 99:96, Грин допустил потерю на последней минуте.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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