Гэри Пэйтон II сыграл за «Голден Стэйт» впервые после февральского обмена

Защитник «Голден Стэйт» вернулся на площадку в домашней игре против «Миннесоты» (96:99) в воскресенье.

«Уорриорз» приобрели Пэйтона у «Блэйзерс» в результате четырехстороннего обмена перед февральским дедлайном. Во время медосмотра выяснилось, что защитник не полностью восстановился от перенесенной летом операции на мышцах брюшной полости.

«Голден Стэйт» все же решил одобрить сделку. Гэри провел первую встречу после трейда, его появление в игре было встречено зрителями аплодисментами стоя.

«Ждал ли я такой реакции? Да я ничего особо не ждал. Я и без того знаю, что меня здесь любят... Но встреча была классной», – сказал Пэйтон.

На счету защитника 9 очков, 2 подбора и 1 передача за 15 минут.

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