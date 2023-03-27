Защитник румынского « » Карел Гузман на позапрошлой неделе был удален с площадки во матча против «Оради» в рамках национального чемпионата за стычку с Николой Марковичем.

Национальная лига Румынии приняла решение дисквалифицировать Гузмана на четыре игры и выписала ему штраф в размере 2 500 евро. Маркович, который начал конфликт, слегка толкнув кубинца по пути на скамейку запасных, был дисквалифицирован на две встречи и оштрафован на 1 000 евро.

«Клуж» и «Орадя» также оштрафованы, обе команды выплатят по 2 500 евро. Кроме того, помощник главного тренера «Оради» Радован Маркович был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 1 000 евро. Выяснилось, что ассистент также провоцировал конфликт, когда нелицеприятно высказывался о Гузмане во время предыдущей игры и призывал баскетболистов своей команды делать то же самое.

После удаления кубинский игрок вышел на улицу, взял с близлежащей стройки железный прут и попытался вернуться в зал. Гузман вошел в здание, прошел мимо охранника, после чего его остановил партнер по команде Андрия Стипанович.

Решение по данному эпизоду не вынесено. Румынская федерация баскетбола ждет, пока местные правоохранительные органы закончат расследование.

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