Трей Лайлс дисквалифицирован на один матч. Брук Лопес оштрафован на 25 000 долларов

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НБА дисквалифицировала форварда «Сакраменто» Трея Лайлса на один матч за стычку с центровым «Милуоки» Бруком Лопесом. Игрок «Бакс» оштрафован на 25 000 долларов.

Инцидент произошел на последних секундах матча между командами в понедельник. Лопес заступился за лидера команды Янниса Адетокумбо, которого толкнул Лайлс. В итоге игроки сцепились, и их пришлось разнимать. Оба были удалены с площадки.

Матч закончился победой «Милуоки» со счетом 133:124.

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