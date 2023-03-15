Трей Лайлс дисквалифицирован на один матч. Брук Лопес оштрафован на 25 000 долларов
НБА дисквалифицировала форварда «Сакраменто» Трея Лайлса на один матч за стычку с центровым «Милуоки» Бруком Лопесом. Игрок «Бакс» оштрафован на 25 000 долларов.
Инцидент произошел на последних секундах матча между командами в понедельник. Лопес заступился за лидера команды Янниса Адетокумбо, которого толкнул Лайлс. В итоге игроки сцепились, и их пришлось разнимать. Оба были удалены с площадки.
Матч закончился победой «Милуоки» со счетом 133:124.
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