Игрок «Клужа» Карел Гузман после удаления пытался вернуться на арену с железным прутом

Теги происшествия видео Клуж чемпионат Румынии Андрия Стипанович Карел Гузман Баскетбол

Защитник румынского «Клужа» Карел Гузман в субботу был удален с площадки во матча против «Оради» в рамках национального чемпионата за стычку с Николой Марковичем.

После удаления кубинский игрок вышел на улицу, взял с близлежащей стройки железный прут и попытался вернуться в зал. Гузман вошел в здание, прошел мимо охранника, после чего его остановил партнер по команде Андрия Стипанович.

Стипановичу удалось уговорить одноклубника одуматься и отдать прут. На место происшествия была вызвана полиция.

Позже Гузман извинился в соцсети за свое поведение перед клубом и партнерами по команде.

Федерация баскетбола Румынии проводит расследование по поводу инцидента.

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12 комментариев

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Julius Nwosu
Один подлый провокатор, другой психически болен.
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Пользователь Имени
Ответ Рахон Р.
Второй вывод: отсылки не распознаёте
Каюсь, если отсылка к "Брат"у и обсуждение национальности Киркорова, то действительно не распознал, уместно )
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сервисник
Ответ Рахон Р.
Второй вывод: отсылки не распознаёте
Именно) Я ждал фразы: Так он же кубинец)
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Daishi
На самом деле, Сан Саныч не хотел разрезать стажера на ремни для генератора, которые уже перестали быть дефицитом. Он просто хотел ударить его ломом. (c) Осторожно модерн
+2
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Рахон Р.
Ответ Пользователь Имени
Один вывод: дальше заголовка читать не умеете
Второй вывод: отсылки не распознаёте
+3
0
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lecter666999
Морант для бедных...
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Misunderstood
Ответ Holo Dilnick
Это всё агрессивная румынская культура. Когда постоянно танцуешь жок и слушаешь лэутаров, не удивительно, что хочется убивать!!!
😂😂 смеялся 😂😂
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олси
Даже шутить нет желания . Человека нужно лечить . И пока не вылечится , ему не только играть , ему из изоляции выползать нельзя .
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-1
-1
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Holo Dilnick
Это всё агрессивная румынская культура. Когда постоянно танцуешь жок и слушаешь лэутаров, не удивительно, что хочется убивать!!!
+3
0
+3
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Пользователь Имени
Ответ сервисник
Одно слово - румын!
Один вывод: дальше заголовка читать не умеете
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Tim Timson
осмелел зная что российских фехтовальщиков нет))
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сервисник
Одно слово - румын!
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