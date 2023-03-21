Игрок «Клужа» Карел Гузман после удаления пытался вернуться на арену с железным прутом

Защитник румынского « » Карел Гузман в субботу был удален с площадки во матча против «Оради» в рамках национального чемпионата за стычку с Николой Марковичем.

После удаления кубинский игрок вышел на улицу, взял с близлежащей стройки железный прут и попытался вернуться в зал. Гузман вошел в здание, прошел мимо охранника, после чего его остановил партнер по команде Андрия Стипанович.

Стипановичу удалось уговорить одноклубника одуматься и отдать прут. На место происшествия была вызвана полиция.

Позже Гузман извинился в соцсети за свое поведение перед клубом и партнерами по команде.

Федерация баскетбола Румынии проводит расследование по поводу инцидента.

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