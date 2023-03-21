«Это всего лишь бумажки». Диллон Брукс потерял 250 тысяч долларов из-за штрафов и дисквалификаций

Форвард «Мемфиса» в нынешнем сезоне потерял 248 242 доллара из-за штрафов и дисквалификаций.

«Это всего лишь бумажки. СМИ дали мне роль злодея, так что я просто взял ее и делаю то, что нужно», – заявил Брукс.

Во вчерашнем матче против «Далласа» Брукс получил свой 18-й технический фол в сезоне. По правилам лиги, за каждый технический после 16-го игрок получает штраф в размере 5 000 долларов, а за каждый второй – дисквалификацию на один матч.

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