Игрок «Уралмаша» пытался задушить партнера во время матча

Во время заключительного матча чемпионата Суперлиги-2022/23 между «Кубанью» и «Уралмашем» произошёл инцидент с участием баскетболистов екатеринбургского клуба — Джавонте Дагласа и Антона Глазунова.

Во время одной из пауз американец схватил Глазунова за горло, в результате чего произошла потасовка. После этого эпизода Даглас был удалён с площадки.

«Уралмаш» стал победителем чемпионата с результатом 26-2.

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