Роман Загретдинов: «Нижняя шестерка Лиги ВТБ и верхняя шестерка Суперлиги – это равные команды»

Новобранец «Уралмаша» Роман Загретдинов сравнил выступление в Единой лиге ВТБ и Суперлиге.

Загретдинов начинал сезон-2022/23 в « », но не сумел закрепиться в составе красноярской команды и недавно перешел в « », который лидирует в Суперлиге.

«Если сравнивать, то, конечно, отмечу уровень игроков и дисциплину в команде. Одно из самых ярких впечатлений – сборы в Турции, в Gloria Sport. Я там увидел, как тренируются настоящие профессионалы, игроки команд Евролиги. Был приятно удивлен тем, какое у них отношение к делу.

А в целом, я думаю, что Суперлига тоже сильная. Мне кажется, что многие команды из Суперлиги могли бы дать хорошую конкуренцию командам лиги. Нижняя шестерка Лиги ВТБ и верхняя шестерка Суперлиги – это равные команды, ну плюс-минус. Все зависит от бюджета», – сказал Загретдинов.

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