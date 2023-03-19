Док Риверс: «Наше расписание – безумие, но с этим ничего не поделаешь»

Главный тренер «Филадельфии» поделился мнением о сложном расписании команды.

«Мы не выбились из сил. Лететь отсюда домой, чтобы сыграть одну игру, а потом вернуться на четыре выездные встречи подряд – это безумие, но с этим ничего не поделаешь.

Наша публика будет нас поддерживать, но мы буквально прилетаем домой, чтобы постирать белье, а потом снова отправляемся в путь. Для наших парней это как поход в прачечную.

Мы сосредоточены на выездных встречах. Я говорю об этом с вами уже три года. Нельзя иметь сценарий для каждой игры. Иногда сценарий пишет сама игра. Иногда все идет именно так, как предначертано», – поделился Риверс в послематчевом интервью.

Из Индианы «Филадельфии» придется лететь на Восточное побережье страны, провести две встречи с «Чикаго», и снова лететь обратно на запад в рамках турне «Голден Стэйт» – «Финикс» – «Денвер».

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