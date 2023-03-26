Киган Мюррэй: «Не позволяю себе есть суши»

Теги Сакраменто НБА Киган Мюррэй Баскетбол

Легкий форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй рассказал о своей строгой диете и становлении как баскетболиста.

«Всегда отказываюсь от суши, если партнеры по команде предлагают. Салат «Цезарь» я, конечно, ем, но любой другой вид салата для меня – нет. И они пытались уговорить меня попробовать какую-то рыбу... палтус, кажется? Я съел крошечный кусочек, потому что даже не знал, что это такое.

Понимаю, что мне предстоит пройти долгий путь в своем развитии, чувствую, что лишь царапаю поверхность того, кем я могу быть. Каждый месяц замечаю, что становлюсь лучше – это самое главное», – сказал новичок.

В 72 встречах своего первого сезона в НБА Киган набирает 12,0 очков и 4,6 подбора при 41% реализации трехочковых бросков.

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8 комментариев

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Сергей Пузанков
Ответ кандид
Чёт я не понял, а суши такая уж мегакалорийная пища? Я-то их не ем, поэтому не в курсе)
Вообще есть мнение, что океан суперзагрязнен и всё, что там плавает, довольно вредно. Хотя но не очень распространено.
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Serge Vendino
Ответ Lex951
присоединяюсь к вопросу. В Гугле нашел только то, что в России они вредны т.к. могут быть некачественные продукты
Походу он просто боится есть что-то незнакомое. А про диету спортс додумал
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Павел Смирнов
Чел просто не пробовал салат оливье с докторской колбасой
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semavolley
Суши не ест, салаты не ест, рыбу не ест, видимо, строго бургеры, пицца и картошка фри - уважаю))
+2
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Abdulla
Ответ lecter666999
Царапаю поверхность?
"feel like I’m just scratching the surface of what I can be"
+2
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Lex951
Ответ кандид
Чёт я не понял, а суши такая уж мегакалорийная пища? Я-то их не ем, поэтому не в курсе)
присоединяюсь к вопросу. В Гугле нашел только то, что в России они вредны т.к. могут быть некачественные продукты
0
0
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кандид
Чёт я не понял, а суши такая уж мегакалорийная пища? Я-то их не ем, поэтому не в курсе)
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lecter666999
Царапаю поверхность?
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