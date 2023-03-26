Киган Мюррэй: «Не позволяю себе есть суши»

Легкий форвард « » рассказал о своей строгой диете и становлении как баскетболиста.

«Всегда отказываюсь от суши, если партнеры по команде предлагают. Салат «Цезарь» я, конечно, ем, но любой другой вид салата для меня – нет. И они пытались уговорить меня попробовать какую-то рыбу... палтус, кажется? Я съел крошечный кусочек, потому что даже не знал, что это такое.

Понимаю, что мне предстоит пройти долгий путь в своем развитии, чувствую, что лишь царапаю поверхность того, кем я могу быть. Каждый месяц замечаю, что становлюсь лучше – это самое главное», – сказал новичок.

В 72 встречах своего первого сезона в НБА Киган набирает 12,0 очков и 4,6 подбора при 41% реализации трехочковых бросков.

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