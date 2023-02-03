Киган Мюррэй и Паоло Банкеро – лучшие новички января

Форвард « » и форвард « » признаны лучшими новичками января в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Мюррэй, выбранный под 4-м номером драфта-2022, в прошедшем месяце набирал 14,0 очка (49,5% из-за дуги) и делал 5,9 подбора в среднем за матч.

Первый номер драфта-2022 Банкеро в январе набирал 20,0 очка, 5,9 подбора и 3,2 передачи в среднем за встречу. Показатели главного претендента на награду лучшему новичку в сезоне – 20,5 очка, 6,5 подбора, 3,6 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за матч.

Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты