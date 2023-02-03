Киган Мюррэй и Паоло Банкеро – лучшие новички января

Теги Орландо Сакраменто НБА Паоло Банкеро Киган Мюррэй Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй и форвард «Орландо» Паоло Банкеро признаны лучшими новичками января в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Мюррэй, выбранный под 4-м номером драфта-2022, в прошедшем месяце набирал 14,0 очка (49,5% из-за дуги) и делал 5,9 подбора в среднем за матч.

Первый номер драфта-2022 Банкеро в январе набирал 20,0 очка, 5,9 подбора и 3,2 передачи в среднем за встречу. Показатели главного претендента на награду лучшему новичку в сезоне – 20,5 очка, 6,5 подбора, 3,6 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за матч.

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4 комментария

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Георгий Новиков
Ответ noke
Если Орландо не соберёт под Банкеро конкурентноспособный состав - это будет преступление.
Банкеро не будет первой звездой чемпионской команды, второй-да, но не первой
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
БУГАЙ
Ответ Вадим flanec
Да Банкеро вообще лучший новичок сезона. Тут двух мнений быть не может.
Матурин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
Если Орландо не соберёт под Банкеро конкурентноспособный состав - это будет преступление.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Да Банкеро вообще лучший новичок сезона. Тут двух мнений быть не может.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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