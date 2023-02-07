Легкий форвард « » набрал рекордные в карьере 30 очков в победном матче с « » (140:120).

Мюррэй обновил рекорд «Кингз» по точным 3-очковым за игру в исполнении новичка – 8 попаданий (8 из 12). Предыдущее достижение было установлено Рикки Берри в 1989 году (7).

Мюррей, выбранный под общим 4-м номером на прошлогоднем драфте , также записал на свой счет 6 подборов, 1 передачу и 2 перехвата.

Калифорнийский клуб прервал серию из двух поражений.

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?