Киган Мюррэй набрал рекордные в карьере 30 очков в победном матче с «Хьюстоном»

Теги Хьюстон Сакраменто НБА видео Киган Мюррэй Баскетбол

Легкий форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй набрал рекордные в карьере 30 очков в победном матче с «Хьюстоном» (140:120).

Мюррэй обновил рекорд «Кингз» по точным 3-очковым за игру в исполнении новичка – 8 попаданий (8 из 12). Предыдущее достижение было установлено Рикки Берри в 1989 году (7).

Мюррей, выбранный под общим 4-м номером на прошлогоднем драфте НБА, также записал на свой счет 6 подборов, 1 передачу и 2 перехвата.

Калифорнийский клуб прервал серию из двух поражений.

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2 комментария

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LBJ236
Киган отлично играет, мой выбор на звание новичка года, во многом и благодаря ему Кингс идут так высоко
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Daff Rogers
Сакраменто не могут не радовать в этом сезоне. В плей-офф бы еще пошумели
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