Киган Мюррэй набрал рекордные в карьере 30 очков в победном матче с «Хьюстоном»
Легкий форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй набрал рекордные в карьере 30 очков в победном матче с «Хьюстоном» (140:120).
Мюррэй обновил рекорд «Кингз» по точным 3-очковым за игру в исполнении новичка – 8 попаданий (8 из 12). Предыдущее достижение было установлено Рикки Берри в 1989 году (7).
Мюррей, выбранный под общим 4-м номером на прошлогоднем драфте НБА, также записал на свой счет 6 подборов, 1 передачу и 2 перехвата.
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