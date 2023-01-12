Саша Обрадович поцеловал логотип в центре площадки «Црвены Звезды»
Главный тренер «Монако» Саша Обрадович перед началом гостевого матча против «Црвены Звезды» (68:92) поцеловал логотип в центре площадки своей бывшей команды.
Обрадович выступал за «Црвену Звезду» как игрок (1987–1993, 1994, 1999–2000), а также руководил белградской командой в качестве главного тренера в 2020 году.
Минувшим летом 53-летний сербский специалист продлил контракт с «Монако» до 2025 года.
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