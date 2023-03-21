Чемпионат Греции. «Лаврион» сыграет с «Олимпиакосом»

Во вторник, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Лаврион» дома сыграет с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 18-0, Панатинаикос – 14-4, АЕК – 11-7, Перистери – 12-8, Промитеас – 10-7, ПАОК – 11-8, Колоссос – 9-9, Арис – 9-10, – 5-13, Аполлон – 4-15, Кардицас – 4-15, Ионикос – 4-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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