Чемпионат Греции. «Аполлон» сыграет с «Промитеасом», АЕК встретится с «Панатинаикосом»

Теги результаты Арис Панатинаикос АЕК чемпионат Греции Аполлон Патрас Промитеас Ионикос Баскетбол

В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

«Аполлон» сыграет с «Промитеасом», АЕК встретится с «Панатинаикосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Аполлон Патрас – Промитеас
Дата проведения
25 марта, 17.00, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча

Арис – Ионикос
Дата проведения
25 марта, 18.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 19-0, Панатинаикос – 14-4, АЕК – 11-7, Перистери – 12-8, Промитеас – 10-7, ПАОК – 11-8, Колоссос – 9-9, Арис – 9-10, Лаврион – 5-14, Аполлон – 4-15, Кардицас – 4-15, Ионикос – 4-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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