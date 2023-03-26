Вячеслав Зайцев: «Зенит» образца начала сезона и сейчас – две разные команды»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Вячеслав Зайцев Баскетбол

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев в преддверии встречи с «Зенитом» отметил, что петербургская команда показывает совершенно другой баскетбол, по сравнению с началом сезона.

«Зенит» образца начала сезона и сейчас – две разные команды. Сегодня они показывают совершенно другой баскетбол. Однако у нас было достаточно времени на доскональный разбор соперника.

Несмотря на то, что с турнирной точки зрения предстоящий матч ничего не решает, мы настроены решительно. Надеюсь, нам удастся победить и порадовать наших болельщиков», – сказал Зайцев.

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