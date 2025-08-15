Фото
1

«Приятно снова носить обе кроссовки». Тайриз Халибертон снял защитный ботинок

Разыгрывающий «Индианы» поделился прогрессом в восстановлении после травмы.

Тайриз Халибертон сообщил в соцсетях, что достиг значительных успехов в реабилитации после разрыва ахиллова сухожилия на правой ноге и снял защитный ботинок впервые с июня.

«Приятно снова носить обе кроссовки», – написал разыгрывающий.

Халибертон заработал разрыв ахилла в первой четверти 7-й игры финала НБА против «Оклахомы». «Пэйсерс» в итоге проиграли решающий матч, уступив в своей первой за 25 лет финальной серии.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Тайриза Халибертона
logoТайриз Халибертон
logoИндиана
logoНБА
травмы
Баскетбол - фото
