Велимир Перасович: «Нужно как можно скорее интегрировать новичков в нашу систему»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что рассматривает предстоящий матч против «Зенита» как подготовку к розыгрышу плей-офф Лиги ВТБ.

«В преддверии старта плей-офф в первую очередь сосредоточены на своей игре, чем на сопернике. Состав команды пополнили новички, и нам нужно как можно скорее интегрировать их в нашу систему. Кроме того, меня по-прежнему беспокоит ситуация с травмами игроков.

Наши текущие приоритеты – подойти к важнейшей части сезона в оптимальной форме. Понимаем, что «Зенит» – действующий чемпион лиги, и с уважением относимся к оппоненту. С нетерпением ждем предстоящей встречи и постараемся добиться победы», – сказал Перасович.

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