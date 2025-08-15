«Милуоки» отказался включать Бобби Портиса в «сайн-энд-трэйд» Джонатана Куминги
«Бакс» не захотели расставаться с Портисом ради Куминги.
По информации инсайдера Бретта Сигела из ClutchPoints, «Милуоки» был в списке команд, которые изучали возможность приобретения Джонатана Куминги. Однако «Уорриорс» дали понять, что в рамках «сайн-энд-трэйда» хотели бы получить Бобби Портиса, на что «Бакс» не были готовы пойти.
Портис выступает за «оленей» на протяжении последних пяти сезонов, набирая в среднем 13,6 очка и 8,3 подбора за 339 проведенных матчей.
В это межсезонье форвард продлил контракт с командой на 3 года и 44 миллиона долларов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
