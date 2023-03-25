Евгений Пашутин: «Получили хорошую пищу для того, чтобы в плей-офф быть готовыми к прессингу»

Теги УНИКС Автодор Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин заявил, что команда использовала сегодняшний матч против «Автодора» (59:85) для подготовки к серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа.

«Ожидали борьбу, потому что «Автодору» нужно было бороться за плей-офф. Естественно, использовали эту игру для того, чтобы посмотреть ротации и дать возможности игрокам, которые меньше участвовали в предыдущих играх, чтобы они больше поиграли и были готовы к плей-офф.

Знаем, что УНИКС — серьезный соперник, и с короткой ротацией очень сложно играть. Получили хорошую пищу для того, чтобы в плей-офф быть готовыми к прессингу, который «Автодор» сегодня применял», – сказал Пашутин.

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